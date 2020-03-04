فريق "Little Big" تمثل روسيا في "يورو فيجن- 2020"





أعلنت القناة الروسية الأولى اليوم، أن فرقة Little Big ستمثل روسيا خلال مسابقة "يورو فيجن-2020" في روتردام بهولندا.





وقال مقدم برنامج "فريميا" الإخباري على القناة الفدرالية المذكورة: "اتخذت القناة الأولى قرارها بتكليف فرقة Little Big بهذه المهمة".





جدير بالذكر أن Little Big، هي فرقة غنائية جماهيرية (rave group) من بطرسبورغ. وظهرت لأول مرة في قناة "يوتيوب" في 1 أبريل 2013 بأغنية Every Day I’m Drinking.







