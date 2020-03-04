جماهير باريس سان جيرمان تنقلب على مبابي

يبدو وأن العلاقة بين نجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي وجماهير الفريق لم تعد على خير ما يرام.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن جماهير الفريق وجهت عبارات لاذعة لنجوم النادي الباريسي ومن بيهم مبابي، خلال مواجهة بوردو في الدوري الفرنسي خلال فبراير الماضي، والتي انتهت بتفوق الفريق الباريسي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، أن العلاقة بدأت في التدهور، في أعقاب هزيمة الفريق أمام بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-1، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ووجهت الجماهير عبارة "خائفون من الفوز ؟؟ .. إرتدوا ملابسكم"، وذلك لنجم الفريق، وعلى رأسهم تياجو سيلفا وكيليان مبابي ونيمار.

وتفاعل مبابي مع رسالة الجماهير، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام قائلاً: "الخوف من الفوز؟؟"

وتشير التقارير، إلى أن الدافع الرئيسي وراء إنقلاب الجماهير على نيمار، هو علمهم برغبة اللاعب في الإنضمام لريال مدريد الإسباني.

ويسعى ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز لضم مبابي منذ فترة كبيرة، الأمر الذي أخر مفاوضات تجديد تعاقده من النادي الباريسي