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جريمة فنية .. ستين أشرك لاعباً مصاباً في الكلاسيكو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:25 ص
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برشلونة
برشلونة
عبد القادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن كمدرب فريق برشلونة كيكي سيتين، قام بإشراك لاعب غير جاهز بدنياً في مباراة الكلاسيكو الماضية ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني الأحد الماضي، والتي خسرها برشلونة بنتيجة 2-0.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة، فإن كيكي سيتين قام بإشراك الظهير الأيسر جوردي ألبا في المباراة، بالرغم من عدم تماثله للشفاء بشكل كامل.

وأضافت الموندو، أن سيتين أصر على خوض ألبا لدقائق المباراة كاملة، رغم وضوح تأثره بالإصابة التي لحقت به في وقت سابق.

وكان ألبا قد تعرض لإصابة على مستوى الفخذ، أبعدته عن الملاعب لفترة بلغت أسبوعين.

وخاض ألبا مرانين جماعيين فقط مع الفريق قبل المباراة، وكان مشرحاً لعدم البدء أساسياً في المباراة، إلا أن سيتين فاجئ الجميع وأشركه أساسياً.

وظهر ألبا بشكل متواضع في المباراة، حيث شهدت جبهته تألق الظهير الأيمن داني كارفخال وزميله فيديريكو فالفيردي.

وخسر برشلونة لقاء الكلاسيكو بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمعهما على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو، في الجولة 26 من الدوري الإسباني، والذي تسبب في تراجع الفريق للمركز الثاني.

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