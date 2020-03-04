قائد عسكري يمني لـ"الفجر": العمل المؤسسي والجدية بمحاربة الإرهاب وراء نجاح الأمن بحضرموت

كشف قائد اللواء الشهيد "عمر سالم بارشيد" العميد عبدالدائم محمد صالح الشعيبي بأن إتفاق الرياض لايمكن أن يكتب له النجاح لأنه خلق ميت والسبب أن الطرف الآخر هو الاصلاح، والإصلاح يجيد المناورة واللعب بالنار.





أهداف إيران من اليمن





وأضاف الشعيبي في حديث خاص لــ "الفجر"، بأنه إيران تريد السيطره على باب المندب وتخضع دول الأقليم تحت رحمتها وأقدمت عبر ادواتها الحوثية.





◄رسالة للشرعية





ووجه رسالة للحكومة الشرعية، بأن تعمل على تنفيذ اتفاق الرياض لأنه فرصتهم الأخيره مالم فالبديل هو الحرب وأن ينفذو التزاماتهم العملية والأخلاقيه أمام شعبهم.





◄تدمير حزب الإصلاح للجنوب





كما قال العميد عبدالدائم الشعيبي بأن حزب الاصلاح دمر الجنوب بالقضاء على جميع مؤسساته والإستيلاء عليها، كما بإبعاد الكوادر ممن ينتمو إلى الجنوب، ودمروا جميع المصانع التابعه للقطاع العام وانتزعو جميع التوكيلات من أبنا الجنوب وحولوها لاقاربهم.





◄نجاح الأمن والإستقرار بحضرموت





وقال القائد العسكري أن الأسباب التي أدت إلى نجاح الأمن والإستقرار بحضرموت دون المحافظات الجنوبية هو العمل المؤسسي والجدية بمحاربة الإرهاب، واختيار الكادر المؤهل بعيد عن المحسوبية، اعتز وفخور بالأخ القائد اللواء فرج سالمين البحسني ومقتنع بأدائه وعبركم أناشد جميع القادة أن يحتذو به، كما أن الأمن بحضرموت ممتاز وهذا بفضل جهود الجميع وكان للمواطن الحضرمي دور كبير بعدم توفير بيئه حاضنه للارهاب وتقديم المعلومات للجهات المختصه الحياه تسير طبيعيه في حضرموت وجميع المحافظات يأتو اليها لأنها تمثل لهم الحضن الدافئ.





◄دور الأمم المتحدة





وحول دور الأمم المتحدة قال بأن دور الوسيط لايقدم ولا يؤخر الشي الوحيد المستفاد منه هو المعونات وتسهيل وصولها للمحتاجين.





◄ جهود الإمارات العربية المتحدة في حضرموت





وأشاد بجهود الإمارات العربية المتحدة في حضرموت، وقال بأنها كانت هي خلف كل النجاحات التي تحققت على المستوى الأمني والبنية التحتية وقدمت الكثير حتى دم أولادهم وامتزجت مع دماء أبناء الجنوب لتطهيره من الارهاب كما أنها لها مساهمات عديده لايمكن حصرها من حيث تأهيل الكادر وتقديم المساعدات الانسانيه عبر الهلال الاماراتي وبنا المدارس ومعالجة الجرحى و.....الخ









◄حل الأزمه اليمنية





وأكد أن حل الأزمه اليمنية لايمكن فرضه بالقوه بل بالحوار الصادق الذي يتناسب مع تطلعات الشعب اليمني شمالاً وجنوباً وهناك واقع جديد على الارض لايمكن تجاهله أو تجاوزه.