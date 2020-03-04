Advertisements
Advertisements
Advertisements

قائد عسكري يمني لـ"الفجر": العمل المؤسسي والجدية بمحاربة الإرهاب وراء نجاح الأمن بحضرموت

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:24 ص
Advertisements
العميد عبدالدائم محمد صالح الشعيبي
العميد عبدالدائم محمد صالح الشعيبي
الشحات غريب
Advertisements
كشف قائد اللواء الشهيد "عمر سالم بارشيد" العميد عبدالدائم محمد صالح الشعيبي بأن إتفاق الرياض لايمكن أن يكتب له النجاح لأنه خلق ميت والسبب أن الطرف الآخر هو الاصلاح، والإصلاح يجيد المناورة واللعب بالنار.

أهداف إيران من اليمن

وأضاف الشعيبي في حديث خاص لــ "الفجر"، بأنه إيران تريد السيطره على باب المندب وتخضع دول الأقليم تحت رحمتها وأقدمت عبر ادواتها الحوثية.

◄رسالة للشرعية

ووجه رسالة للحكومة الشرعية، بأن تعمل على تنفيذ اتفاق الرياض لأنه فرصتهم الأخيره مالم فالبديل هو الحرب وأن ينفذو التزاماتهم العملية والأخلاقيه أمام شعبهم.

◄تدمير حزب الإصلاح للجنوب

كما قال العميد عبدالدائم الشعيبي بأن حزب الاصلاح دمر الجنوب بالقضاء على جميع مؤسساته والإستيلاء عليها، كما بإبعاد الكوادر ممن ينتمو إلى الجنوب، ودمروا جميع المصانع التابعه للقطاع العام وانتزعو جميع التوكيلات من أبنا الجنوب وحولوها لاقاربهم.

◄نجاح الأمن والإستقرار بحضرموت

وقال القائد العسكري أن الأسباب التي أدت إلى نجاح الأمن والإستقرار بحضرموت دون المحافظات الجنوبية هو العمل المؤسسي والجدية بمحاربة الإرهاب، واختيار الكادر المؤهل بعيد عن المحسوبية، اعتز وفخور بالأخ القائد اللواء فرج سالمين البحسني ومقتنع بأدائه وعبركم أناشد جميع القادة أن يحتذو به، كما أن الأمن بحضرموت ممتاز وهذا بفضل جهود الجميع وكان للمواطن الحضرمي دور كبير بعدم توفير بيئه حاضنه للارهاب وتقديم المعلومات للجهات المختصه الحياه تسير طبيعيه في حضرموت وجميع المحافظات يأتو اليها لأنها تمثل لهم الحضن الدافئ.

◄دور الأمم المتحدة

وحول دور الأمم المتحدة قال بأن دور الوسيط لايقدم ولا يؤخر الشي الوحيد المستفاد منه هو المعونات وتسهيل وصولها للمحتاجين.

◄ جهود الإمارات العربية المتحدة في حضرموت

وأشاد بجهود الإمارات العربية المتحدة في حضرموت، وقال بأنها كانت هي خلف كل النجاحات التي تحققت على المستوى الأمني والبنية التحتية وقدمت الكثير حتى دم أولادهم وامتزجت مع دماء أبناء الجنوب لتطهيره من الارهاب كما أنها لها مساهمات عديده لايمكن حصرها من حيث تأهيل الكادر وتقديم المساعدات الانسانيه عبر الهلال الاماراتي وبنا المدارس ومعالجة الجرحى و.....الخ


◄حل الأزمه اليمنية

وأكد أن حل الأزمه اليمنية لايمكن فرضه بالقوه بل بالحوار الصادق الذي يتناسب مع تطلعات الشعب اليمني شمالاً وجنوباً وهناك واقع جديد على الارض لايمكن تجاهله أو تجاوزه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حضرموت اليمن البحسني الإمارات اخر الاخبار اخبار اليمن

أخبار تهمك

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

تفاصيل اكتشاف إصابة سيدة بـ"كورونا" على خطوط الطيران القطرية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

مفاجأة .. برشلونة فشل في ضم نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ حوالي 13 ساعة

بورسعيد على صفيح ساخن.. إيقاف عشرات الحصص الاستيرادية.. ومسؤولون: "السيستم واقع" وبرلماني عن "الغضبان": يفتعل الأزمات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

منذ أقل من ساعتين

جريمة فنية .. ستين أشرك لاعباً مصاباً في الكلاسيكو

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل... شوبير يكشف تفاصيل إصابة رمضان الخطيرة وسبب غيابه الطويل(فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

التفاصيل الكاملة للإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

منذ نصف ساعة

زيدان يصدم نجم ريال مدريد على الرغم من تألقه في كلاسيكو الأرض

منذ ساعة

قضية جديدة في انتظار محمد رمضان بسبب تصريحين قالهما بحق الطيار الموقوف في برنامج "الإبراشي"

منذ حوالي 7 ساعات

تشيلسي ضد ليفربول.. تحليل كلوب للهزيمة

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب ألماني يزف بشرى سارة حول نجم الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بتمثيل إماراتي سعودي مصري مغربي.. وفد "اتحاد الخبراء العرب" يزور المكلا ويتفقد مرافقها الحكومية والحيوية

البحسني: حضرموت المحافظة الوحيدة المستمرة في دعم ميزانية الدولة

محافظ حضرموت لـ"الفجر": إيران تدعم الحوثي.. وعلاقتنا بالتحالف لن تنتهي بعد انتهاء الحرب (حوار)

عضو المجلس الإنتقالي الجنوبي «عبد الخالق بن حطبين»: الإصلاح لم يقف مع التحالف ودمر الجنوب.. والشرعية مختطفة "حوار"

حزب الإصلاح يمثل الغطاء السياسي للقاعدة في اليمن

كاتب يمني: حزب الإصلاح يمثل الغطاء السياسي للقاعدة في اليمن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:45 ص

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

التفاصيل الكاملة للإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

08:01 ص

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

06:17 م

عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)

06:50 ص

تفاصيل اكتشاف إصابة سيدة بـ"كورونا" على خطوط الطيران القطرية (فيديو)

04:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status