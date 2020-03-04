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هل تحافظ البرتغال على لقب أمم أوروبا للعام التالي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:17 ص
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البرتغال
البرتغال
حسام مجدي
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أسفرت قرعة بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم التي أقيمت أمس الثلاثاء بالعاصمة الهولندية أمستردام عن وقوع المنتخب البرتغالي، حامل اللقب، في مجموعة صعبة للغاية ضمت معه منتخبات فرنسا، بطل العالم، والسويد وكرواتيا، وصيف بطل العالم.

وتم تقسيم المنتخبات الـ55 المشاركة في البطولة لأربعة مستويات حيث ضم المستوى الأول 16 فريقا تم تقسيمهم على أربعة مجموعات تضم كل مجموعة أربعة منتخبات كما ضم المستوى الثاني 16 منتخبا تم تقسيم على أربع مجموعات أيضا ونفس الحال بالنسبة للمستوى الثالث، فيما ضم المستوى الرابع سبعة منتخبات تم تقسيمهم على مجموعتين بواقع أربعة منتخبات في المجموعة الأولى وثلاث منتخبات في المجموعة الثانية.

وجاء تقسيم المنتخبات في قرعة أمم أوروبا كالآتي:

المستوى الأولى :

ضمت المجموعة الأولى منتخبات هولندا وإيطاليا والبوسنة وبولندا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات إنجلترا وبلجيكا والدنمارك وأيسلندا، فيما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات البرتغال وفرنسا والسويد وكرواتيا، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات سويسرا وإسبانيا وأوكرانيا وألمانيا.

المستوى الثاني :

ضمت المجموعة الأولى منتخبات النمسا والنرويج وإيرلندا الشمالية ورومانيا، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات التشيك واسكتلندا وسلوفاكيا وإسرائيل، وضمت المجموعة الثالثة منتخبات روسيا وصربيا وتركيا والمجر، وضمت المجموعة الرابعة منتخبات ويلز وفنلندا وإيرلندا وبلغاريا.

المستوى الثالث:

ضمت المجموعة الأولى منتخبات أذربيجان ولوكسمبرج وقبرص ومونتينيجرو (الجبل الأسود) ، وضمت المجموعة الثانية أرمينيا وإستونيا ومقدونيا الشمالية وجورجيا ، كما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات مولدوفا وسلوفينيا وكوسوفو واليونان، وضمت المجموعة الرابعة كازاخستان وليتوانيا وبيلاروس وألبانيا.

وفي المستوى الرابع :

ضمت المجموعة الأولى منتخبات مالطة وأندورا ولاتفيا جزر الفارو، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات سان مارينو ليشتنشتاين وجبل طارق.

ولكن هل سيتمكن منتخب البرتغال صاحب اللقب من الحفاظ على لقب أمم أوروبا للعام الثاني على التوالي أم سنرى منتخب جديد حاملا للبطولة.

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