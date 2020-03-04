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الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. شوائب وبرودة شديدة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:21 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2020، على مدن ومحافظات مصر.

وجاءت توقعات الطقس كالتالي:
القاهرة الكبرى: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

الوجه البحري: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية: يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد: يسود طقس حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد فقد جاءت كالتالي:
القاهرة: الصغرى 12 والعظمى 28

شبين الكوم: الصغرى 12 والعظمى 27

طنطا: الصغرى 11 والعظمى 26

دمنهور: الصغرى 11 والعظمى 25

الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 23

بلطيم: الصغرى 12 والعظمى 23

مطروح: الصغرى 10 والعظمى 22

السلوم: الصغرى 11 والعظمى 24

سيوة: الصغرى 10 والعظمى 26

بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 23

دمياط: الصغرى 13 والعظمى 22

الزقازيق: الصغرى 11 والعظمى 28

الإسماعيلية: الصغرى 10 والعظمى 26

السويس: الصغرى 12 والعظمى 26

العريش: الصغرى 11 والعظمى 27

رفح: الصغرى 10 والعظمى 26

رأس سدر: الصغرى 12 والعظمى 25

نخل: الصغرى 04 والعظمى 28

نويبع: الصغرى 16 والعظمى 28

طابا: الصغرى 12 والعظمى 26

كاترين: الصغرى 06 والعظمى 22

الطور: الصغرى 13 والعظمى 26

شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 28

الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 28

مرسى علم: الصغرى 15 والعظمى 27

الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 28

بنى سويف: الصغرى 11 والعظمى 28

المنيا: الصغرى 10 والعظمى 28

أسيوط: الصغرى 11 والعظمى 28

سوهاج: الصغرى 11 والعظمى 29

قنا: الصغرى 12 والعظمى 30

الأقصر: الصغرى 13 والعظمى 32

أسوان: الصغرى 14 والعظمى 32

أبوسمبل: الصغرى 12 والعظمى 28

الوادى الجديد: الصغرى 09 والعظمى 30

شلاتين: الصغرى 18 والعظمى 30

أبو رماد: الصغرى 17 والعظمى 29

حلايب: الصغرى 20 والعظمى 26

رأس حدربة: الصغرى 19 والعظمى 25
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