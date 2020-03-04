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الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. شوائب وبرودة شديدة
الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:21 ص
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الفجر
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2020، على مدن ومحافظات مصر.
وجاءت توقعات الطقس كالتالي:
القاهرة الكبرى: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
الوجه البحري: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الغربية: يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
شمال الصعيد: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
جنوب الصعيد: يسود طقس حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد فقد جاءت كالتالي:
القاهرة: الصغرى 12 والعظمى 28
شبين الكوم: الصغرى 12 والعظمى 27
طنطا: الصغرى 11 والعظمى 26
دمنهور: الصغرى 11 والعظمى 25
الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 23
بلطيم: الصغرى 12 والعظمى 23
مطروح: الصغرى 10 والعظمى 22
السلوم: الصغرى 11 والعظمى 24
سيوة: الصغرى 10 والعظمى 26
بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 23
دمياط: الصغرى 13 والعظمى 22
الزقازيق: الصغرى 11 والعظمى 28
الإسماعيلية: الصغرى 10 والعظمى 26
السويس: الصغرى 12 والعظمى 26
العريش: الصغرى 11 والعظمى 27
رفح: الصغرى 10 والعظمى 26
رأس سدر: الصغرى 12 والعظمى 25
نخل: الصغرى 04 والعظمى 28
نويبع: الصغرى 16 والعظمى 28
طابا: الصغرى 12 والعظمى 26
كاترين: الصغرى 06 والعظمى 22
الطور: الصغرى 13 والعظمى 26
شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 28
الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 28
مرسى علم: الصغرى 15 والعظمى 27
الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 28
بنى سويف: الصغرى 11 والعظمى 28
المنيا: الصغرى 10 والعظمى 28
أسيوط: الصغرى 11 والعظمى 28
سوهاج: الصغرى 11 والعظمى 29
قنا: الصغرى 12 والعظمى 30
الأقصر: الصغرى 13 والعظمى 32
أسوان: الصغرى 14 والعظمى 32
أبوسمبل: الصغرى 12 والعظمى 28
الوادى الجديد: الصغرى 09 والعظمى 30
شلاتين: الصغرى 18 والعظمى 30
أبو رماد: الصغرى 17 والعظمى 29
حلايب: الصغرى 20 والعظمى 26
رأس حدربة: الصغرى 19 والعظمى 25
وجاءت توقعات الطقس كالتالي:
القاهرة الكبرى: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
الوجه البحري: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الغربية: يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
شمال الصعيد: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.
جنوب الصعيد: يسود طقس حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.
أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد فقد جاءت كالتالي:
القاهرة: الصغرى 12 والعظمى 28
شبين الكوم: الصغرى 12 والعظمى 27
طنطا: الصغرى 11 والعظمى 26
دمنهور: الصغرى 11 والعظمى 25
الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 23
بلطيم: الصغرى 12 والعظمى 23
مطروح: الصغرى 10 والعظمى 22
السلوم: الصغرى 11 والعظمى 24
سيوة: الصغرى 10 والعظمى 26
بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 23
دمياط: الصغرى 13 والعظمى 22
الزقازيق: الصغرى 11 والعظمى 28
الإسماعيلية: الصغرى 10 والعظمى 26
السويس: الصغرى 12 والعظمى 26
العريش: الصغرى 11 والعظمى 27
رفح: الصغرى 10 والعظمى 26
رأس سدر: الصغرى 12 والعظمى 25
نخل: الصغرى 04 والعظمى 28
نويبع: الصغرى 16 والعظمى 28
طابا: الصغرى 12 والعظمى 26
كاترين: الصغرى 06 والعظمى 22
الطور: الصغرى 13 والعظمى 26
شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 28
الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 28
مرسى علم: الصغرى 15 والعظمى 27
الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 28
بنى سويف: الصغرى 11 والعظمى 28
المنيا: الصغرى 10 والعظمى 28
أسيوط: الصغرى 11 والعظمى 28
سوهاج: الصغرى 11 والعظمى 29
قنا: الصغرى 12 والعظمى 30
الأقصر: الصغرى 13 والعظمى 32
أسوان: الصغرى 14 والعظمى 32
أبوسمبل: الصغرى 12 والعظمى 28
الوادى الجديد: الصغرى 09 والعظمى 30
شلاتين: الصغرى 18 والعظمى 30
أبو رماد: الصغرى 17 والعظمى 29
حلايب: الصغرى 20 والعظمى 26
رأس حدربة: الصغرى 19 والعظمى 25
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