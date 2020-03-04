الزمالك ضد الترجي| كورونا يدق ناقوس الخطر.. كمامات لاعبي الأبيض تنقذ الموقف

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن وجود بعض الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا في تونس، قبل أيام قليلة من موقعة الزمالك ضد الترجي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي

ومن المقرر أن مواجهة الزمالك ضد الترجي التونسي بمرحلة إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في تمام التاسعة من مساء الجمعة المُقبلة التي توافق 6-3-2020، بتوقيت القاهرة، حيث يرغب الأبيض في استغلال فارق الهدفين لحسم التأهل لدور نصف نهائي المسابقة الأفريقية.

الزمالك يكافح كورورنا بكمامات طبية

وفي سياق متصل حذر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبيه من خطورة فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في تونس في الفترة الأخيرة حيث وجه طبيب الأبيض لاعبيه بالحصول على بعض الأدوية ووضع الكمامة الطبية لتجنب الإصابة بالوباء.

وظهر لاعبي الزمالك مرتدين كمامات طبية خلال تواجدهم في مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تونس؛ وذلك للحفاظ على عدم الإصابة بمرض كورونا.

كما حصل اللاعبون على بعض الأدوية الوقائية قبل السفر إلى تونس استعدادًا لمواجهة الترجي في مباراة إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الزمالك المسافرة لمواجهة الترجي التونسي

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد غادرت أمس الثلاثاء لمواجهة الترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها الجمعة المقبل في استاد رادس.

وجاءت قائمة الفريق المستدعاه من قبل المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون كالتالي:-

"محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد أبوجبل - محمد صبحي في حراسة المرمى، ومحمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام - أحمد عيد - محمد عبدالشافي في خط الدفاع، طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد سيد زيزو - يوسف إبراهيم أوباما - محمد أوناجم - أشرف بن شرقي – محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفى فتحي - إسلام جابر - محمد عنتر في خط الوسط، مصطفى محمد – كابونجو كاسونجو فى خط الهجوم".