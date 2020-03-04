عاجل| شاهد.. رد فعل ياسمين عبد العزيز على هجوم شقيقها عليها وتهديده أحمد العوضي (صورة)





نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"،

ظهرت خلالها برفقة الفنان أحمد العوضي من كواليس تصوير مسلسل "لآخر نفس".



وعلقت "ياسمين" على الصورة قائلة: "بحبك يا أحمد"، في أول رد منها على هحوم شقيقها وائل عليها ومطالبته العوضي بالابتعاد عنها عبر منشور له ـبـ"بفيسبوك.



وعلق أحد المتابعين عليها قائلًا: "ده رد على منشور أخوكي، حلو التحدي اللي ما بينكم ده.. والحب أحلى ربنا يباركلكم".



وتصدرت ياسمين عبد العزيز، المركز الأول بتريند موقع البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد هجوم شقيقها "وائل" عليها ومطالبته بعد الفنان أحمد العوضي عنها.





وعلى الجانب الآخر اضطر شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، إلى إغلاق حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بعد إثاره الجدل حوله من قبل الجمهور.





