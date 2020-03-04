مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4 - 3 - 2020 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأربعاء 4 - 3 - 2020، أبرزها مباراة شيفيلد وينزداي ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.



ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:



مواعيد مباريات اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي "ذهاب دور الـ16"

ليستر سيتي ضد بيرمنجهام، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 7.



شيفيلد وينزداي ضد مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.



توتنهام ضد نوريتش سيتي، تقام المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر إلا ربع منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.



مواعيد مباريات اليوم في كأس فرنسا "ربع النهائي"



ليون ضد باريس سان جيرمان، تقام المباراة في تمام العاشرة وعشر دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وعشر دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر وعشر دقائق منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.



مواعيد مباريات اليوم في كأس العرب "تحت 20 عاما"



تونس ضد السنغال، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية 2.