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عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:45 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة له تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور "إنستجرام" وذلك عقب تهديد شقيقها وائل له بالابتعاد عن أخته.

وظهر"العوضي" في الصورة  ضمن كواليس تصوير مسلسل "لأخر نفس" برفقة ياسمين عبد العزيز، معلقًا عليها: "بحبك يا ياسمين".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلًا: "وأنا كمان بحبك وبحب ياسمين"، "ايوة كدة منورين بدل حرقة دم امبارح".

كانت ياسمين عبد العزيز، تصدرت المركز الأول بتريند موقع البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد هجوم شقيقها "وائل" عليها ومطالبته الفنان أحمد العوضي بالابتعاد عنها عبر منشور له يفيسبوك.

وعلى الجانب الآخر اضطر شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، إلى إغلاق حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بعد إثاره الجدل حوله من قبل الجمهور.

وهاجم الجمهور شقيق النجمة بعد توجيهه رسالة عتاب لها ورسالة أخرى لتهديد الفنان ''أحمد العوضي" للابتعاد عنها وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك". 
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