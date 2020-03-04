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باريس سان جيرمان يرفض مشاركة نجمه في أولمبياد طوكيو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:22 ص
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باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن باريس سان جيرمان الفرنسي رفض مشاركة نجمه الفرنسي كيليان مبابي مع المنتخب الفرنسي الأولمبي في أوليمبياد طوكيو 2020 في الصيف المقبل.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن باريس سان جيرمان أرسل خطاباً إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتأكيد رفض استدعاء مبابي إلى أولمبياد طوكيو.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان لا يواجه مشكلة بالنسبة لمبابي فقط في هذا الموضوع لأن الإتحاد البرازيلي لكرة القدم هو الآخر يرغب في إستدعاء نجمه نيمار دا سيلفا لمنتخب بلاده في هذا الحدث.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن إتحادات أخرى تسعى لإستدعاء نجوم كبار للمشاركة في هذا الحدث العالني مثل الإتحاد المصري مع محمد صلاح والإتحاد الإسباني مع سيرجيو راموس وغيرهم.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية مطلع الشهر الجاري أن روجريو كابوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يجري محادثات مع ريال مدريد الإسباني من أجل الحصول على نجوم الفريق رودريجو وفينيسيوس ورينير في أولمبياد طوكيو في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن الاتحاد البرازيلي يرغب في الحصول على كلًا من فينيسيوس جونيور ورودريجو بالإضافة إلى الوافد الجديد رينير من أجل المشاركة مع المنتخب البرازيلي الأولمبي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد لا زال يدرس فكرة الاستغناء عن اللاعبين الثلاثة للاتحاد البرازيلي علمًا بأن أولمبياد طوكيو سيكون في الفترة ما بين 22 يوليو حتى 9 أغسطس هذا العام.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في حال موافقة ريال مدريد على مشاركة النجوم الثلاثة مع المنتخب البرازيلي الأولمبي فإنهم سيغيبون عن المباريات الأولى في بطولة الدوري الإسباني في الموسم المقبل.

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فينيسيوس جونيو

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