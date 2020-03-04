Advertisements
Advertisements
Advertisements

مستوى الدوري المصري يسبب صداع في رأس جهاز المنتخب

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:03 ص
Advertisements
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

تراجع مستوي اللاعبين المصريين في الدوري الممتاز بالموسم الحالي يمثل صداعًا في رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، والذي يستعد لخوض مباراتي توجو في تصفيات أمم إفريقيا 2021 يومي 26، 29 مارس الجاري.

حسام البدري أبدي قلقه وانزعاجه بسبب تراجع مستوي اللاعبين المصريين وخاصة في القطبين الأهلي والزمالك مع تألق اللاعبين الأجانب مثل علي معلول وأجايي، وأشرف بن شرقي، وفرجاني ساسي، مما قد يؤثر على منتخب مصر بشكل كبير.

وأفادت مصادر أن هناك حالة حيرة تسيطر على الجهاز الفني لمنتخب مصر بسبب تذبذب مستوي اللاعبين المصريين، وتراجع الأداء خاصة خلال المباريات الإفريقية للأندية المصرية، مؤكدًا أن ذلك يضر منتخب الفراعنة قبل الارتباطات الهامة في تصفيات أمم إفريقيا.

ويستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر للإعلان عن القائمة المستدعاة لمعسكر الفراعنة القادم لمواجهتي توجو في تصفيات أمم إفريقيا، ويحرص جهاز الفراعنة لمتابعة جميع المباريات للاستقرار على أفضل العناصر لتنضم للمنتخب.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر يحتل المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطتين بعدما تعادل فى أول مباراتين، ويتصدر منتخب جزر القمر بـ4 نقاط يليه كينيا بنقطتين وأخيرا توجو رابعا بنقطة واحدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل... شوبير يكشف تفاصيل إصابة رمضان الخطيرة وسبب غيابه الطويل(فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

تشيلسي ضد ليفربول.. تحليل كلوب للهزيمة

منذ حوالي 3 ساعات

منى فاروق تحذف منشورها ضد شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز بعد وصفه بألفاظ لا تليق

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يحذر الكاف من جاساما ويطلب مراقبته أمام صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

بورسعيد على صفيح ساخن.. إيقاف عشرات الحصص الاستيرادية.. ومسؤولون: "السيستم واقع" وبرلماني عن "الغضبان": يفتعل الأزمات

منذ حوالي 10 ساعة

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ يوم

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة في أزمة سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

قضية جديدة في انتظار محمد رمضان بسبب تصريحين قالهما بحق الطيار الموقوف في برنامج "الإبراشي"

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل اكتشاف إصابة سيدة بـ"كورونا" على خطوط الطيران القطرية (فيديو)

منذ ساعتين و 24 دقيقة

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: أزمة تندلع بين لاعبي البرسا وكيكي سيتين.. الأشقر يقترب من الرحيل.. أول طلب من ميسي بعد خسارة الكلاسيكو

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

البدري يطلب مباراة ودية يوم 8 نوفمبر وبركات يفاوض جيبوتي وليبيريا

25 لاعبًا في قائمة المنتخب خلال معسكر نوفمبر

بعد إصابة كوكا.. تعرف على المهاجم الأقرب لقيادة هجوم مصر أمام ليبيريا

البدري يُعاقب نجوم الفراعنة أمام جزر القمر

4 تحديات تواجه حسام البدري في مباراة مصر وجزر القمر (تقرير)

عاجل.. البدري يخطط للإطاحة بنجوم الفراعنة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
04:25 ص

تفاصيل اكتشاف إصابة سيدة بـ"كورونا" على خطوط الطيران القطرية (فيديو)

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

06:17 م

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

10:19 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

12:42 ص

تشيلسي ضد ليفربول.. تحليل كلوب للهزيمة

03:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status