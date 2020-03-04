فيروس كورونا يهدد الكرة الإنجليزية

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم يدرس فكرة إقامة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز أو جزء منها بدون حضور الجماهير في الفترة المقبلة في حال تزايد المخاوف من فيروس كورونا بشكل أكبر.

وأكدت صحيفة تيليجراف البريطانية أن فكرة إلغاء الدوري غير مطروحة بأي حال من الأحوال في الوقت الحالي وأنه هناك الكثير من البدائل المطروحة لإكماله حتى نهايته إلا إذا تطورت الأمور إلى نحو يصعب السيطرة عليه.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه في حال إذا ما قررت الحكومة البريطانية منع التجمعات في مدة أقل من أسبوعين فإنه سيتم تأجيل المباريات بكل تأكيد لكن إن كانت المدة بعد شهر أو أكثر سيتم التفكير في خيار اللعب بدون جماهير.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنه حتى هذه اللحظة فإن المباريات تقام في إنجلترا بشكل طبيعي ولم تتأثر بطولة الدوري كما هو الحال في إيطاليا التي تم إكتشاف فيها عدد أكبر وكثير من الحالات المصابة بالفيروس.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية نهاية الشهر الماضي أنه تم تسجيل أول حالة مصابة بفيروس كورونا في العاصمة الإسبانية مدريد وذلك عقب ساعات من الإعلان عن وجود حالة مصابة بنفس الفيروس في مدينة برشلونة.

وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأنه تم تسجيل أول حالة مصابة بهذا الفيروس في مدينة مدريد وأن هذا الأمر يهدد إقامة مباريات الدوري الإسباني في الفترة المقبلة.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أنه تم تأجيل العديد من المباريات في الدوري الإيطالي هذا الأسبوع خوفًا من تفشي الفيروس في بعض أقاليم إيطاليا وقد يحدث هذا الأمر كذلك في الدوري الإسباني.