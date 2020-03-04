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إحصائية.. برشلونة يعاني بدنيا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:52 ص
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ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة
علاء خليف
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كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن إحصائية سلبية لفريق برشلونة بعد خسارته أمام غريمه التقليدي 2 - 0 في لقاء الكلاسيكو بين الفريقين في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني بالموسم الحالي 2019 - 2020.

انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وانتزع الفريق المدريدي الفوز بثنائية نظيفة في الشوط الثاني سجل الأهداف، فينسيوس جونيور، وماريانو دياز بالدقيقتين 71، 92 من زمن المباراة.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن نادي برشلونة يتراجع بدنيا بشكل كبير في الشوط الثاني، وذلك السبب الرئيسي وراء هزائم الفريق بالموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة أن 6 هزائم من أصل 7 لبرشلونة في الموسم الحالي تم حسمها في الشوط الثاني، بينما كان متقدماً بالنتيجة أو متعادلاً في الشوط الأول، قبل أن تنقلب عليه الأمور، مما يؤكد انهيار الفريق بدنيا مع مرور الوقت.

كما استقبلت شباك برشلونة بالموسم الحالي 31 هدفا في الدوري الإسباني من بينها 19 هدفاً جاءت في الشوط الثاني، بينما استقبل 12 هدفاً فقط في الشوط الأول، وهذا دليل آخر على معاناة الفريق بعد فترة الاستراحة.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 55 نقطة خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 56 نقطة.

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