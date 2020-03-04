منى فاروق تحذف منشورها ضد شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز بعد وصفه بألفاظ لا تليق





حذفت الفنانة منى فاروق، منشورها ضد وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تعرضها لحملة هجوم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.





وطالب الكثيرون من منى فاروق عدم التدخل في شئون لا تعنيها، فيما انتقد آخرون قيامها بتوجيه النصح لغيرها.





كانت فاروق، شنت هجومًا على شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، بعد هجومه على الأخيرة عبر حسابه الرسمي بفيسبوك وتهديده الفنان أحمد العوضي لحثه عن الابتعاد عنها.





وعلقت فاروق، عبر حسابها بفيسبوك قائلة: "عيب عليك لما تعمل في اختك ياسمين عبد العزيز كده... أختك أرجل منك".





وأضافت: "أنا اتمنيت انها تكون أختي في يوم من الأيام من كتر ماهي أرجل منك".





وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "فضحها ومحدش كان يعرف حاجة البيوت ليها حرمة حاجة زي كده يبقى بينه و بينها بس هو خلى اللي ما يشتري يتفرج، للأسف عقلية زفت".



