"أنت جدع" لمحمد رمضان تقترب من 3 ملايين مشاهدة بعد 48 ساعة نمن اطلاقها (فيديو)

أطلق الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة "أنت جدع"، حيث تصدرت أغنيته الجديدة ترند أربع دول على يوتيوب، بعد ساعات قليلة من طرحها.





وقال رمضان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر" "دلوقتي أغنية أنت جدع رقم واحد على تريند أربع دول.





واحتل الأغنية ترند يوتيوب بدول :"مصر والكويت، والأردن واليمن".





وحققت حتى الآن ما يزيد عن 2,697,976 مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرحها، مقتربة من المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.







