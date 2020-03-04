مواعيد مباريات الإياب لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام العديد من المباريات الهامة، أبرزها مباراة صن داونز ضد الأهلي، والترجي ضد الزمالك، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات الإياب لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا في السطور التالية:

الترجي ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.

صن داونز ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

مازيمبي ضد الرجاء، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت الإمارات.

النجم الساحلي ضد الوداد البيضاوي، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء يوم السبت المقبل بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.