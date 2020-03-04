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مستوى دي خيا يدفع مانشستر يونايتد للبحث عن بديل.. من هو؟

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:22 ص
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دي خيا
دي خيا
محمد الدمتناوي
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أفادت تقارير صحفية، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يبحث عن بديل للحارس الإسباني ديفيد دي خيا، بعد هبوط مستواه خلال الفترة الماضية.

حيث يقدم دي خيا مستوى ضعيف خلال أخر مباريات فريق مانشستر يونايتد، وتسبب في أخطاء فادحة أخرها أمام إيفرتون حيث تسبب في إدراك المنافس لهدف التعادل.

وبحسب صحيفة صحيفة "ديلي ميل"، فإن المسؤولين في مانشستر يونايتد بدأوا فب البحث عن بديل للحارس الإسباني للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

وتابعت الصحيفة، أن مسؤولي مانشستر يونايتد وقعوا في الاختيار على الصاعد دين هندرسون، المعار حاليا من صفوف "الشياطين الحمر" لشيفيلد يونايتد، والذي يقدم مستويات مميزة.

وأشار المصدر، أن مسؤولي الفريق المنشستراوي سوف يعقدون جلسة مع صاحب الـ22 عاما خلال هذا الشهر، للحديث عن مستقبله.

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