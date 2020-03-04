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موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد وينزادي اليوم 4-3-2020 في كأس الاتحاد والقنوات الناقلة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:13 ص
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مانشستر سيتي وشيفيلد وينزادي
مانشستر سيتي وشيفيلد وينزادي
أميرة فطيم
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يستضيف نادي شيفيلد وينزداي نظيره مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2020، على ملعب هيلسبره، ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الإتحاد الإنجليزي.

 موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد وينزادي

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر وخمسة أربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وشيفيلد وينزادي

وتُذاع المباراة حصريا على الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

والتقى فريق مانشسترسيتي بنظيره شيفيلد وينزداي في 14 مباراة بمختلف المسابقات سواء الرسمية أوالودية.

وفاز مانشستر سيتي في 9 مواجهات، بينما حقق شيفيلد وينزداي الفوز في مباراة واحدة، في حين تعادلا في 4 لقاءات.

فيما سجل مانشستر سيتي أكبر نتيجه له أمام شيفيلد وينزداي، في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية موسم 2014، حينما سجل سبعة أهداف دون رد.

 

وحقق السيتي فوزا ثمينا على شيفيلد في آخر لقاء جمع بينهم بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي لموسم 2015.

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