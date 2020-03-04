أستاذ عقيدة: الخلع حق شرعي للمرأة

أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر؛ وعضو مجلس النواب؛ أن قانون الخُلع الحالي حفظ حق المرأة الشرعي في الطلاق، وذلك بعد استحالة الحياة مع الزوج.





وأضافت "نصير"؛ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "دائرة الحدث" الذي يعرض عبر فضائية "الحدث اليوم" الثلاثاء، أن غالبية حالات الخلع سببها عدم تحمل الأزواج المسئولية الأسرية، وفي هذه الحالة تكون الزوجة والأطفال ضحية لما يحدث.





وأشارت أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إلى أن القانون الحالي لا يمكن وصفه بالظالم للرجل؛ إلا أنه ضمانة لحق المرأة في الطلاق والحصول على حقوقها الشرعية.