Advertisements
Advertisements
Advertisements

موعد مباراة باريس وليون اليوم| مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وليون اليوم 4-3-32020 في كأس فرنسا والتشكيل المتوقع

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:44 ص
Advertisements
باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
أميرة فطيم
Advertisements

ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين ليون ونظيره باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس الجاري، في نصف نهائي كأس فرنسا.

موعد مباراة ليون ضد باريس سان جيرمان في كأس فرنسا:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة وعشرة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر وعشرة دقائق بتوقيت السعودية، والثانية عشر وعشرة دقائق بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثامنة وعشرة دقائق بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليون ضد باريس سان جيرمان في كأس فرنسا:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام ليون:-

سيغيب عن الفريق في مواحهة ليون الثلاثي تياجو سيلفا، وداجبا، وموتينج؛ لمعاناتهم من الإصابات التي لحقت بهم في الفترة الأخيره.

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: خوان بيرنات - ماركينيوس - برينسيل كيمبمبي - توماس مونييه

خط الوسط: بابلو سارابيا - إدريسا جايي - ليوناردو باريديس - أنخيل دي ماريا

خط الهجوم: كيليان مبابي - إدينسون كافاني

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نيمار ملخص مباراة باريس سان جيرمان وليون ليون وباريس سان جيرمان ليون باريس سان جيرمان وليون 1-2 باريس سان جيرمان وليون باريس سان جيرمان باراة باريس سان جيرمان وليون اهداف باريس سان جيرمان اليوم اهداف باريس سان جيرمان الدوري الإسباني الممتاز

أخبار تهمك

عاجل... شوبير يكشف تفاصيل إصابة رمضان الخطيرة وسبب غيابه الطويل(فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

بورسعيد على صفيح ساخن.. إيقاف عشرات الحصص الاستيرادية.. ومسؤولون: "السيستم واقع" وبرلماني عن "الغضبان": يفتعل الأزمات

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

منذ حوالي 7 ساعات

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجمها: "هتهرتلي وتعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين".. ويهدد العوضي للابتعاد عنها

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يكشف حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع الشناوي وجاد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة منح المدارس إجازة بسبب كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

توجيهات عاجلة من وزيرة الصحة بشأن الطفل "البري"

منذ يوم

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: أزمة تندلع بين لاعبي البرسا وكيكي سيتين.. الأشقر يقترب من الرحيل.. أول طلب من ميسي بعد خسارة الكلاسيكو

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحذر الكاف من جاساما ويطلب مراقبته أمام صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

أخبار ريال مدريد الثلاثاء 3 مارس 2020: ضياع صفقة زيدان.. صدمة لنجم الريال.. حسم موقف الملكي من عودة رونالدو

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تشكيل باريس سان جيرمان أمام رين.. نيمار يواصل الغياب

عاجل - الإعلان عن قائمة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يستعد لوضع قدم في دور الـ16 ضد كلوب بروج

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج اليوم الأربعاء 6-11-2019 في دوري أبطال أوروبا

«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA GOAL كورة لايف رابط الريال(من يسجل الهدف الأول)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:17 م

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

10:19 م

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

12:42 ص

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

07:27 م

عاجل... شوبير يكشف تفاصيل إصابة رمضان الخطيرة وسبب غيابه الطويل(فيديو)

02:30 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status