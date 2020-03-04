"المسلماني": النظام التركي مشتت.. والمشهد في إدلب معقد (فيديو)

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن حكومة وشعب ومصر ليس لديهما مشكلة مع الشعب التركي، ولكن الأزمة مع النظام في أنقرة.





وأضاف "المسلماني" خلال لقاءه ببرنامج "مساء "dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء: "النظام التركي خلق معضلة في سوريا ويحاول خلق معضلة جديدة في ليبيا، والرئيس مشتت وشتت معه الدولة وزارة الدفاع، ومؤسسات الدولة التركية، وقطعا من الناحية الإنسانية والإسلامية لم نكن نتمنى قتل الجنود الأتراك أو السوريين أو الليبيين".





وتابع الإعلامي: "دم أي إنسان لدينا موقف ضده، والشعب التركي لا توجد معه مشكلة، المعضلة والأزمة مع النظام الذي أدى إلى تخريب أجزاء من المنطقة، والآن بدأ تخريب دولته نفسها، والمشهد في إدلب معقد".