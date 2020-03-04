ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند "جوجل" بعد هجوم شقيقها عليها بسبب أحمد العوضي





تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، المركز الأول بتريند موقع البحث الشهير "جوجل"، وذلك بعد هجوم شقيقها "وائل" عليها ومطالبته بعد الفنان أحمد العوضي بالابتعاد عنها.

وعلى الجانب الآخر اضطر شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، إلى إغلاق حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بعد إثاره الجدل حوله من قبل الجمهور.





وهاجم الجمهور شقيق النجمة بعد توجيهه رسالة عتاب لها ورسالة أخرى لتهديد الفنان ''أحمد العوضي" للابتعاد عنها وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك".







