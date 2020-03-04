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تفاصيل زيارة المراسلون الأجانب لسجن النساء بالقناطر (فيديو)

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:43 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مروة عبدالعزيز
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عرض برنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "ten" تقريرًا مصورًا عن زيارة وفد من الصحفيين والمراسلين الأجانب، والمجلس القومي للمرأة ومنظمات المجتمع المدني، وجمعيات حقوق الإنسان سجن النساء بالقناطر.

وأبدى الوفد سعادته خلال الزيارة لما لمسوه من تطوير في السجون المصرية، والاهتمام بالنزلاء، وترسيخ قيم حقوق الإنسان، وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ملف السجون.

هذا، وتم توفير غذاءً صحيًا للسجناء، ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، والتي تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة، والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
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سجن القناطر زيارة المراسلين الأجانب توك شو أخبار

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