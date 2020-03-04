آخرهن هجوم شقيقها عليها..٣ أزمات في حياة النجمة ياسمين عبد العزيز





طلاقها من محمد حلاوة وزاوجه من ريهام حجاج

فاجأت ياسمين عبد العزيز، جمهورها العام الماضي بنشر بيان رسمي عبر حسابها الشخص تعلن خلالها عن انفصالها من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة بعد زواج استمر ٢٠ عامًا حيث أنجبت منه ولدًا وبنت، كما كانت المفاجأة الكبرى بالنسبة للجمهور هو زواج طلاقها من الفنانة ريهام حجاج، مما جعل البعض يتوقع بإنها هي السبب في انفصال ياسمين عبد العزيز، ولفت انتباه رواد السوشيال ميديا هو بعض المواقف الغريبة بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج، من خلال حساباتهم الشخصية.



انفصال والديها في سن صغير

قالت ياسمين عبد العزيز، أن والدها انفصل عن والدتها هي تبلغ من العمر ٩ سنوات، وذلك جعلها تمر بلحظات صعبة في حياتها، مشيرة إلى أنها بدأت حياتها العملية مبكرًا حين كان عمرها ١٢ عامًا من خلال الإعلانات وطلبت من والدتها عدم العمل وان تظل في المنزل موضحًا

إنها كانت لا تفكر في فكرة الزواج نهائياً.





هجوم شقيقها عليها بسبب أحمد العوضي

أثار وائل شقيق ياسمين عبد العزيز، الأصغر الجدل عبر السوشيال ميديا اليوم بعد هجومه الشديد عليها عبر حسابه بسب ارتباطها بالفنان أحمد العوضي، الذي يصغرها بـ ١٠ اعوام.



وقال "بصى يا ياسمين يا عبد العزيز يا أختى، أنا معاكى وفى ضهرك من وأنتى صغيرة شيلت مشاكل كتيًر بسببك من وأنتى عيلة صغيرة، بداية من مشاكلك مع الشاعر وبرادة وأنتى عارفة إن أنا أتاذيت فيها إزاى وقضيته الشغالات مؤخرًا غير قضية الضرب اللى كانت بينك وبين بنت هشام سليم الممثلة اللى لبستيها التورتة فى وشها".



وأضاف شقيق ياسمين عبد العزيز : "وقفت جمبك بكل ما أملك من قوة أدافع عنك فى كل موقف صعب مر عليكى ونسيت حياتى ونفسى عشانك وبقى كل همى أنا ووالدتك، إنك تكبرى وتبقى نجمة فى مجالك، سيبنالك اختياراتك كلها لنفسك ووفقنالك على معظم قراراتك وكنت الوحيد اللى ساندتك ووقفت جنبك فى طلاقك، لكن هنهرتل وتروحى تعرفى واحد أصغر منك بـ10 سنين لا من سنك وتتصورى صور مالهاش أى لازمة على حساب سمعتك وسمعتنا، لا ومحدش هيسمح، من أمتى وإحنا بنعمل أعياد ميلاد وتنزل على السوشيال ميديا، من أمتى الناس بتجيب فى سيرتنا؟ ونقعد نتعاكس على السوشيال ميديا؟.









تعتبر الفنانة ياسمين عبد العزيز، من أشهر النجمات اللائي يتواجدن حاليًا على الساحة الفنية، حيث تميزت بطابع الكوميديا في أعمالها السينمائية ولكنها حرصت أن تقدم كل الشخصيات في أعمالها.ورغم نجاح ياسمين عبد العزيز، في عالم الفن إلا أنها مرت بالعديد من الأزمات الصعبة في حياتها الخاصة والتي كانت تجعلها دائمًا حديث الجميع.َوترصد بوابة "الفجر الفني" ٣ أزمات في حياة ياسمين عبد العزيز