تطورات جديدة في أزمة سد النهضة (فيديو)

قالت هبة القدسي، مدير مكتب وكالة الشرق الأوسط بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الاتصال الهاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وترامب الهدف منه احتواء الغضب المصري من بسبب غياب إثيوبيا عن اجتماعات سد النهضة.





وأضافت "القدسي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" الذي يعرض عبر فضائية "ten"، أمس الثلاثاء: "هذا الغضب مقبول ومنطقي في ظل تعنت الجانب الإثيوبي، وكان هناك تصريحات لوزير خارجية إثيوبيا أن أديس أبابا ماضية قدما في ملء الخزان، وبالتالي إثيوبيا تضرب عرض الحائط بهذه المفاوضات".





وتابعت: "الموقف الإثيوبي متعسف، وأي تحرك لملء الخزان سيكون أحاديًا وخرقًا لقانون اتفاق المبادئ الدولي، وملء الخزان يحتاج لـ 74 مليار متر مكعب من المياه، وبالتالي سيؤثر بشكل جذري ومخيف على حصة مصر من المياه".





وأضافت: "يجب التحرك بشكل سريع للضغط على إثيوبيا لتوقيع الاتفاق، وما تفعله واشنطن هو تهدئة الجانب المصري بعد خروج إثيوبيا من اجتماعات سد النهضة".