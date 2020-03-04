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'أختك أرجل منك".. منى فاروق توجه رسالة قوية لشقيق ياسمين عبد العزيز

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:55 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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شنت الفنانة منى فاروق هجومًا على وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، بعد هجومه على الأخيرة عبر حسابه الرسمي بفيسبوك وتهديده الفنان أحمد العوضي لحثه عن الابتعاد عنها.

وعلقت فاروق، عبر حسابها بفيسبوك قائلة: "عيب عليك لما تعمل في اختك ياسمين عبد العزيز كده... أختك أرجل منك".

وأضافت: "أنا اتمنيت انها تكون أختي في يوم من الأيام من كتر ماهي أرجل منك".

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "فضحها ومحدش كان يعرف حاجة البيوت ليها حرمة حاجة زي كده يبقى بينه و بينها بس هو خلى اللي ما يشتري يتفرج، للأسف عقلية زفت".



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