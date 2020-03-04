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موعد مباراة ليستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة ليسترسيتي وبيرمينجهام اليوم 4-3-2020 والتشكيل المتوقع

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:51 ص
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ليستر سيتي
ليستر سيتي
محمد جمال
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يستضيف ملعب كينج باور مباراة قوية بين ليستر سيتي صاحب الأرض والجمهور ونظيره بيرمينجهام ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأتحاد الإنجليزي، تحت قيادة الحكم جوناثان موس.

موعد مباراة ليستر سيتي وبيرمينجهام

يحل بيرمينجهام ضيف سهل على ليستر سيتي اليوم فى تمام العاشرة إلاربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات والثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 4.

التشكيل المتوقع لفريق ليستر سيتي

حراسة المرمى : شمايكل

خط الدفاع : بيريرا، إيفانز، سوينكو، شيلويل

خط الوسط : تشودري، بيريز، برايت، ماديسون، بارينيس

خط الهجوم : إيهيناتشو

ويحتل ليستر المركز الثالث ببطولة الدوري الإنجليزى برصيد 50 نقطة بينما بيرمينجهام فى المركز الخامس عشر فى الشامبيونشيب برصيد 47 نقطة.

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