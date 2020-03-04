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عاجل.. بعد اتهام الجمهور له بالتشهير بها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يغلق حسابه بـ"فيسبوك"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:45 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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اضطر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز، إلى إغلاق حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" بعد إثاره الجدل حوله من قبل الجمهور.

وهاجم الجمهور شقيق النجمة بعد توجيهه رسالة عتاب لها ورسالة أخرى لتهديد الفنان ''أحمد العوضي" للابتعاد عنها وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي ''فيسبوك". 

وتوالت عليه العديد من التعليقات والتوبيخات منها تعليق أحدهم قائلا: هو عتاب الاخوات بقى كمان على السوشيال ميديا هو مفروض كده انت صح، وهو الراجل الشرقي يفضح اخته بالشكل المقزز ده قدام العالم كله من المفترض ان دي منك وسمعتها من سمعتك عاتبها مش قدام البشر بالشكل ده عيب انت كده مش هتكبر في عيون الناس واللي هيقولك برافو ده بيضحك عليك وبيمثل دي سمعة ست وليها ولاد واللي انت عملته ده اكبر عيب بجد.

وأردف أخر قائلا: "الفضفضة دي مكانها الصح هو البيت وجها لوجه لأختك مش للجمهور، الجمهور ملوش انه يتطلع على تفاصيل أسرية و شخصية زي دي، يا وائل راجع نفسك متخليش اللي يسوى و اللي ميسواش يستجري يقول حرف انتو اكبر من كده بكتير.

وفي سياق أخر قدم "عبد العزيز" العديد من الأعمال الفنية منها 53دقيقة، أزمة نسب، شكة دبوس، كلبش، بين عالمين، فوق السحاب، الهجام، لأخر نفس، شريط 6، إختراق ج2.




عاجل.. بعد اتهام الجمهور له بالتشهير بها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يغلق حسابه بـ"فيسبوك"
عاجل.. بعد اتهام الجمهور له بالتشهير بها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يغلق حسابه بـ"فيسبوك"
عاجل.. بعد اتهام الجمهور له بالتشهير بها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يغلق حسابه بـ"فيسبوك"
عاجل.. بعد اتهام الجمهور له بالتشهير بها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يغلق حسابه بـ"فيسبوك"
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