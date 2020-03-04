شاعر: "المهرجانات خرجت من العشوائيات" (فيديو)

انتقد الشاعر هشام الجخ، قرار وقف مطربي المهرجانات من الغناء، لافتًا إلى أن كل عصر وله مهرجانه وعدوية أكبر مثال على ذلك.





وأضاف همام خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، الذي يعرض على فضائية "الحدث اليوم" الثلاثاء: "المهرجانات خرجت من العشوائيات، وعلى مر العصور الفن يعكس حال المجتمع وشكله وأدبياته.. في فترة غناء عبدالحليم قارئة الفنجان.. عدوية غنى السح الدح امبو.. ولست ضد قرارات هاني شاكر في هذا الموضوع".





وتابع:" كان أولى من مهاجمة مطربي المهرجانات إنتاج منتج أفضل، فنحن شعب مزاجانجني بيفهم مش هيروح للسيء".