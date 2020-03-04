قضية جديدة في انتظار محمد رمضان بسبب تصريحين قالهما بحق الطيار الموقوف في برنامج "الإبراشي"





أعلن محامي الطيار الموقوف الكابتن أشرف أبو اليسر، أنه قام برفع دعوى قضائية جديدة ضد محمد رمضان، بسبب تصريحاته وأقواله التي أدلى بها أثناء استضافته ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية مع الإعلامي وائل الإبراشي.





وأشار محامي أبو اليسر، إلى أن تصريحي "الطيار شكله فرحان إنه اتفصل"، و"أنا عندي فيديو لو طلعته.. الطيار هيتحبس، يعد جريمة يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات المصري وقد تحددت جلسة لنظر تلك القضية الجديدة في 30 مارس الجاري.











