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وزير الأوقاف: الشرع يوافق القانون في القضايا الجدلية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:53 ص
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وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك فتاوى لا تراعي ظروف العصر ولا مستجداته، مثل القضايا المتعلقة بالحصول على الآثار.

وأوضح "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، أن الغاز والآثار وكل ما يخرج من الأرض للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيه إلا بما ينص عليه القانون والشرع يوافقه في هذه القضايا الجدلية.

وعن الجماعات الإرهابية، قال وزير الأوقاف: "الداخل لدى الجماعات الإرهابي مفقود، والخارج مولود، وهم كالنار يحرقون من يقترب منهم"، ناصحًا الشباب بالابتعاد عنهم.
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الكلمات المفتاحية

القضايا الجدلية القانون الشرع التصر

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