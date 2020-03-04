موعد مباراة مانشستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد وينزداي اليوم 4-3-2020 والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

يلتقي فريق مانشستر سيتي أمام نظيره شقيلد وينزداي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد وينزداي في كأس الاتحاد

تقام مباراة مانشستر سيتي أمام فريق شيفيلد وينزداي، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وشيفيلد وينزداي في كأس الاتحاد

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد شيفيلد وينزداي عبر قناة Bein Sport hd 2.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام شيفيلد وينزداي

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: ميندي - إيريك جارسيا - فيرناندينيو - كايل والكر.

خط الوسط: كيفين دي بروين - رودري - إلكاي جاندوجان.

خط الهجوم: رحيم سترلينج - جابرييل خيسوس - رياض محرز.

تشكيل شيفيلد وينزداي المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كاميرون داوسون.

خط الدفاع: مورجان فوكس - جوليان بورنر - توم ليس - ليام بالمر.

خط الوسط: جاكوب ميرفي - كيران لي - باري بانان - قديم هاريس.

خط الهجوم: فيرناندو فورستيري - ستيفن فليتشر.