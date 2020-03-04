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مهرجان "عود البطل" يستمر في حصد المشاهدات القياسية في أقل من 24 ساعة (فيديو)

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:31 ص
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بوابة الفجر
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تصدر مهرجان "عود البطل" لحسن شاكوش وعمر كمال تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في غضون ساعات قليلة منذ تشويق شاكوش الجمهور بطرحها عبر يوتيوب.

وحققت "عود البطل" مشاهدات خيالية بعد دقائق من طرحها عبر قناة شاكوش بيوتيوب.

كلمات الأغنية
شفتك قمر طالع.. وأحمر خدود فاقع

عود البنات عالى.. شقلب لى انا حالى

يرخص ليك الغالى.. يالى سحرتنى

عود البطل ملفوف.. وأنا لسه ياما هشوف

جايلك وانا مش مكسوف.. ما انتى عجتبنى

واخدانى على الهادي.. وجمالها مش عادى

لما بتيجى قصادي بموت 200 مرة

محبش غير هيا.. وعايزها تعيش ليا

يا شاغلة أفكاري.. حسى بأجدارى

يا أحلى بنات جاري.. يا فراولة الحتة

عاوزك يا بنبونتي.. يا صاحبتي وبنتي

علشان اشوفك انتى.. بعمل مليون خطة

الضحكة دى حكاية.. سكر في كوباية.

وحازت الأغنية فور طرحها على إعجاب الجمهور الذي بادر بتسجيل الإعجابات والتعليقات الإيجابية.



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