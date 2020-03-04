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الصين تعلن شفاء 40 ألف مواطن من فيروس كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:16 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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قال جاو جي شيان، المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة، إنهم عالجوا أكثر من 40 ألف صيني من فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه تم شفائهم.

وتابع "شيان"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc": "لم يكن الأمر سهلًا، ولكننا في الطريق لمعالجة فيروس كورونا بطريقة جيدة".

وأشار  المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة، إلى أن عملية انتشار فيروس كورونا توقفت في عدة مناطق بالصين، متابعًا: "تخطينا مرحلة التأثير السلبي على الاقتصاد الصيني بسبب فيروس كورونا".
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