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إثيوبيا تحتفل بالعيد السابع لرسامة البطريرك "متياس الأول"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:52 ص
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احتفال الكنيسة الإثيوبية
احتفال الكنيسة الإثيوبية
حازم رفعت
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احتفلت الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، بالعيد السابع على تنصيب البطريرك متياس الأول، بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، ورئيس الأساقفة.

جاء ذلك بحضور سفراء اليونان، وروسيا، واليابان، والسفير البابوي للفاتيكان، ورؤساء الكنائس في أثيوبيا ورجال الدولة.

وشارك الاحتفال، المتروبوليت دانيال مطران أكسوم، في كاتدرائية الثالوث الأقدس في أديس أبابا.

وحمل المتروبوليت دانيال إلى بطريرك إثيوبيا أطيب تمنياته قداسة البطريرك المسكوني بارثولوميوس الأول، وقداسة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، البابا ثيودوروس الثاني.

وأعرب بطريرك إثيوبيا ماتياس عن خالص شكره للرئيسين الأرثوذكسيين بارثولوميوس، وثيودوروس.

وعقب انتهاء الاحتفال في الكاتدرائية، حضر المتروبوليت دانيال حفل الاستقبال الرسمي بمناسبة السنة السابعة لتنصيب البطريرك ماتياس.
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