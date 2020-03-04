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أطلقا عليها الكلب لعقرها.. القبض على متحرشين في الشرقية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:53 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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نجحت قوات أمن الشرقية في القبض على شخصين تعديا على سيدة.

كان قسم شرطة الزقازيق (ثان)، بمحافظة الشرقية، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات، يفيد وصول إحدى السيدات "ربة منزل"، مقيمة بدائرة القسم، مصابة بكدمة شديدة وتجمع دموي، وتدعي إصابتها بعقر كلب.

بالفحص وسؤال المصابة قالت إن شخصين، وهما صاحب محل أسماك، وابنه، تعرضا لزوجة ابنها أثناء سيرها بالطريق العام، وحال معاتبتهما، تعديا عليها بالسب والشتم وإطلاق الكلب الخاص بهما عليها وعقرها، ما أدى إلى حدوث إصابتها.

وأمكن ضبط المذكوران والكلب، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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الكلمات المفتاحية

محافظات حوادث الشرقية حوادث تحرش الشرقية

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