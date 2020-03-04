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كل ما تريد معرفته عن مباراة ليون وباريس سان جيرمان في كأس فرنسا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:11 ص
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باريس سان جير مان وليون
باريس سان جير مان وليون
محمد الدمتناوي
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يلتقي فريق ليون أمام نظيره فريق باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس فرنسا.

وتقام مباراة ليون وباريس سان جيرمان على أرضية ملعب الأضواء.

موعد مباراة ليون وباريس سان جيرمان في كأس فرنسا

وتقام مباراة ليون أمام باريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 10:10 بتوقيت القاهرة، 11:10 بتوقيت مكة المكرمة، 12:10 بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة ليون وباريس سان جيرمان في كأس فرنسا

وتذاع مباراة ليون أمام باريس سان جيرمان عبر قناة Bein Sport hd 6.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ليون

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: خوان بيرنات - ماركينيوس - برينسيل كيمبمبي - توماس مونييه.

خط الوسط: بابلو سارابيا - إدريسا جايي - ليوناردو باريديس - أنخيل دي ماريا.

خط الهجوم: كيليان مبابي - إدينسون كافاني.

تشكيل ليون المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: أنتوني لوبيز.

خط الدفاع: مارسيلو - جاسون ديناير - ماركال.

خط الوسط: ماكسويل كورنيه - لوكاس توسارت - برونو جيمارايش - حسام عوار - ليو دوبوا.

خط الهجوم: موسى ديمبيلي - توكو إيكامبي.

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باريس سان جيرمان ضد ليون .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

التشكيل المتوقع لمباراة ليون ضد يوفنتوس

مواعيد مباريات الأربعاء 26 - 2 - 2020 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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