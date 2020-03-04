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متحدث السفارة الصينية عن زيارة وزيرة الصحة المصرية: "لحظة فارقة"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:48 ص
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هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
أمنية فوزي
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علق المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة، جاو جي شيان، على زيارة وزيرة الصحة هالة زايد للصين، قائلًا إن مصر والصين على علاقة كبيرة، متابعًا: "حضور وزيرة الصحة لحظة فارقة وكبيرة جدًا".

وأضاف "شيان"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أن زيارة وزيرة الصحة المصرية تعكس دائمًا التضامن المصري، ورسالة واضحة لتضامن الحكومة المصرية.

وأشار  المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة، إلى أن العلاقة بين مصر والصين علاقة ذات بعد جغرافي كبير، بالإضافة إلى أن هناك ثقة كبيرة بين الصين وجمهورية مصر العربية.
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