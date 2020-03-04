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أستاذ طب وقائي يكشف مفاجأة عن تأثير "كورونا" على المصريين

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:41 ص
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عبداللطيف المر
عبداللطيف المر
كساب أحمد
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قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الطب الوقائي، إن أعراض فيروس كورونا والأنفلونزا العادية تقريبًا واحدة، والمواطن لا يستطيع التفرقة بينهما، خاصة أن أعراض الجهاز التنفسي واحدة أيضا وتبدأ بارتفاع درجة الحرارة، وقصور في التنفس، وتعب وكحة وعطس.

وتابع "المر"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن المصاب بالأنفلونزا إذا لم ترتفع درجة حرارته في الغالب فهو غير مصاب بكورونا، مضيفًا أن الطبيب لا يستطيع التفرقة بين الإنفلونزا العادية وفيروس كورونا، إلا من خلال الاختبارات المعملية.

وأشار إلى أن فيروس كورونا لا يمثل خطورة صحية على المصريين حاليًا، خاصة أن الفيروس متوسط الشدة، ومعدل الوفيات أقل من 3%، في حين أن نسبة وفيات السارس الذي انتشر سابقًا تصل لـ10%. 
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