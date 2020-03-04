تشريح جثة شاب قتل بمشاجرة داخل قسم شرطة الجيزة

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة شاب محتجز داخل قسم الشرطة، قُتل على يد محتجز آخر نفس القسم، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.





وقُتل شاب يدعى "فوطة" أثناء احتجازه في قسم الشرطة، على يد محتجز آخر يدعى "عنتر"، كان قد تم حبسه على ذمة قضية قتل نجل شقيقه.





وحدثت مشاجرة بين المحتجزين في قسم الشرطة، عاير أثناءها المتهم "فوطة" زميله في الحجز بقسم شرطة الجيزة، ويدعى "عنتر" بمسألة قتل نجل شقيقه، فاستل الأخير سلاحًا أبيضًا (مطواة)، وطعن الأول، ولفظ أنفاسه إثر هذه الطعنة.









وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، في وقت سابق، أن الجاني متهمًا في قضية أخرى بقتل ابن شقيقه -منذ أسبوع- بعد تعذيبه بطريقة بشعة داخل شقة بمنطقة المنيب؛ ثم توجه لمحاولة إسعافه بمستشفى قصر العيني، وعندما فارق الحياة ألقى بجثته بالشارع بمنطقة السيدة زينب، وعقب ضبطه تم تحويل المحضر لنيابة حوادث جنوب الجيزة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات وإيداعه بحجز قسم الجيزة مكان ارتكاب الواقعة الأخيرة.





واعترف المتهم أنه قتل نجل شقيقه البالغ من العمر 15 عامًا لارتكابه جريمة سرقة دراجة من أحد جيرانه، حيث احتجزه بالشقة وقيده بـ"حبل" وتعدى علیه بالضرب باستخدام "خرطوم بلاستيك" محدثًا ما به من إصابات بدعوى تأديبه، وأثناء ذلك شعر المجني عليه بحالة إعياء شديد، فاستعان المتهم بنجل شقيقه الآخر، واصطحباه بدراجة بخاریة -ملك والد المجني علیه- إلى مستشفى قصر العيني، في محاولة لإسعافه إلا أنھما فوجئا بوفاته، فتخلصنا من جثته بالشارع، ولاذا بالفرار.





وعقب حبس المتهم داخل حجز القسم اشتبك مع متهم آخر محجوز على ذمة قضية مخدرات فقتله، وتم إحالة المتهم للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب انتهاء حبسه في قضية قتل نجل شقيقه.