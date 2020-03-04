Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشريح جثة شاب قتل بمشاجرة داخل قسم شرطة الجيزة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:02 ص
Advertisements
المتهم
المتهم
إيريني صفوت
Advertisements
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بتشريح جثة شاب محتجز داخل قسم الشرطة، قُتل على يد محتجز آخر نفس القسم، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وقُتل شاب يدعى "فوطة" أثناء احتجازه في قسم الشرطة، على يد محتجز آخر يدعى "عنتر"، كان قد تم حبسه على ذمة قضية قتل نجل شقيقه.

وحدثت مشاجرة بين المحتجزين في قسم الشرطة، عاير أثناءها المتهم "فوطة" زميله في الحجز بقسم شرطة الجيزة، ويدعى "عنتر" بمسألة قتل نجل شقيقه، فاستل الأخير سلاحًا أبيضًا (مطواة)، وطعن الأول، ولفظ أنفاسه إثر هذه الطعنة.


وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، في وقت سابق، أن الجاني متهمًا في قضية أخرى بقتل ابن شقيقه -منذ أسبوع- بعد تعذيبه بطريقة بشعة داخل شقة بمنطقة المنيب؛ ثم توجه لمحاولة إسعافه بمستشفى قصر العيني، وعندما فارق الحياة ألقى بجثته بالشارع بمنطقة السيدة زينب، وعقب ضبطه تم تحويل المحضر لنيابة حوادث جنوب الجيزة، التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات وإيداعه بحجز قسم الجيزة مكان ارتكاب الواقعة الأخيرة.

واعترف المتهم أنه قتل نجل شقيقه البالغ من العمر 15 عامًا لارتكابه جريمة سرقة دراجة من أحد جيرانه، حيث احتجزه بالشقة وقيده بـ"حبل" وتعدى علیه بالضرب باستخدام "خرطوم بلاستيك" محدثًا ما به من إصابات بدعوى تأديبه، وأثناء ذلك شعر المجني عليه بحالة إعياء شديد، فاستعان المتهم بنجل شقيقه الآخر، واصطحباه بدراجة بخاریة -ملك والد المجني علیه- إلى مستشفى قصر العيني، في محاولة لإسعافه إلا أنھما فوجئا بوفاته، فتخلصنا من جثته بالشارع، ولاذا بالفرار.

وعقب حبس المتهم داخل حجز القسم اشتبك مع متهم آخر محجوز على ذمة قضية مخدرات فقتله، وتم إحالة المتهم للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب انتهاء حبسه في قضية قتل نجل شقيقه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

متهم قسم الشرطة حوادث الجيزة حوادث الجيزة

أخبار تهمك

عاجل.. وزير التعليم يكشف حقيقة منح المدارس إجازة بسبب كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

مدير الحجر الصحي يكشف حقيقة وجود اشتباهات جديدة بفيروس كورونا في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

منذ ساعة و 15 دقيقة

أخبار ريال مدريد الثلاثاء 3 مارس 2020: ضياع صفقة زيدان.. صدمة لنجم الريال.. حسم موقف الملكي من عودة رونالدو

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار لجماهير الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة .. لاعب ريال مدريد المعار يرفض العودة

منذ ساعة و 11 دقيقة

شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجمها: "هتهرتلي وتعرفي واحد أصغر منك بـ 10 سنين".. ويهدد العوضي للابتعاد عنها

منذ أقل من ساعتين

لهذا السبب.. إلغاء حفل تامر حسني وإليسا في الكويت

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحذر الكاف من جاساما ويطلب مراقبته أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الزمالك السابق يثير الجدل بشأن انتقاله للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: أزمة تندلع بين لاعبي البرسا وكيكي سيتين.. الأشقر يقترب من الرحيل.. أول طلب من ميسي بعد خسارة الكلاسيكو

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

منذ حوالي 6 ساعات

بورسعيد على صفيح ساخن.. إيقاف عشرات الحصص الاستيرادية.. ومسؤولون: "السيستم واقع" وبرلماني عن "الغضبان": يفتعل الأزمات

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

تجديد حبس محتجزين متهمين بقتل آخر داخل قسم شرطة المرج

أمن القاهرة يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شاب وبجوارها متفجرات بالمرج

"جثة وسيدتان".. حبس 3 بتهمة قتل مسن في الجيزة

"بدافع عن شرفي".. حبس عامل قتل زوجته في الوراق

مقتل سيدة على يد زوجها بالجيزة.. والسبب صادم

الأب عاشرها والابن قتلها.. استعجال تقرير الطب الشرعي بجريمة الوراق

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:19 م

مفاجأة مدوية في عقوبة إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

06:17 م

مفاجأة.. ريال مدريد يحسم موقفه من عودة رونالدو للفريق

09:06 م

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020: أزمة تندلع بين لاعبي البرسا وكيكي سيتين.. الأشقر يقترب من الرحيل.. أول طلب من ميسي بعد خسارة الكلاسيكو

10:42 م

فرمان فايلر.. الأهلي يستقر على مهاجمه الأساسي

07:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status