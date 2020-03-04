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كلوب يكشف سبب الهزيمة من تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:58 ص
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يورجن كلوب
يورجن كلوب
أحمد عصام
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كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سبب الهزيمة من فريق تشيلسي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات صحفية : "‏لقد كنا ندافع بشكل مذهل لكن الان نستقبل اهدافاً كثيرة وهذا حقيقي، وانا لست قلقاً من خسارة الزخم، وعليك مواصلة ذلك، ولدينا فرصة دوماً للرد".

وواصل : "لم نفكر ابداً انها كانت مباراة سهلة الليلة، وكانت لتكون مباراة صعبة دوماً، ولم نفعل ماهو كافٍ باللحظات الحاسمة وعلينا تقبّل ذلك".

وأضاف : "لقد كانت مباراة صعبة وشديدة جداً وكان هنالك الكثير من الانطلاقات على دفاعاتنا والكثير من المساحات بوسط الملعب، ويجب ان تتسارع بشكل مستمر، وانا لست قلقاً من ادائنا الليلة لكن ارتكبنا اخطاءاً فادحة".

وتابع : "‏من السهل المقارنة وخلق الإحصائيات عندما تخسر اكثر مما تفوز، ولن اجادل بأي شيء، لكن ارقامنا [الهجومية] ليست جيدة".

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