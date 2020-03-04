"شوائب عالقة بالنهار".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الأربعاء

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2020، على مدن ومحافظات مصر.



وجاءت توقعات الطقس كالتالي:

القاهرة الكبرى: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.



الوجه البحري: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الغربية: يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.



السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



شمال الصعيد: يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة.



جنوب الصعيد: يسود طقس حار نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.



أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد فقد جاءت كالتالي:



القاهرة: الصغرى 12 والعظمى 28



شبين الكوم: الصغرى 12 والعظمى 27



طنطا: الصغرى 11 والعظمى 26



دمنهور: الصغرى 11 والعظمى 25



الإسكندرية: الصغرى 11 والعظمى 23



بلطيم: الصغرى 12 والعظمى 23



مطروح: الصغرى 10 والعظمى 22



السلوم: الصغرى 11 والعظمى 24



سيوة: الصغرى 10 والعظمى 26



بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 23



دمياط: الصغرى 13 والعظمى 22



الزقازيق: الصغرى 11 والعظمى 28



الإسماعيلية: الصغرى 10 والعظمى 26



السويس: الصغرى 12 والعظمى 26



العريش: الصغرى 11 والعظمى 27



رفح: الصغرى 10 والعظمى 26



رأس سدر: الصغرى 12 والعظمى 25



نخل: الصغرى 04 والعظمى 28



نويبع: الصغرى 16 والعظمى 28



طابا: الصغرى 12 والعظمى 26



كاترين: الصغرى 06 والعظمى 22



الطور: الصغرى 13 والعظمى 26



شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 28



الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 28



مرسى علم: الصغرى 15 والعظمى 27



الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 28



بنى سويف: الصغرى 11 والعظمى 28



المنيا: الصغرى 10 والعظمى 28



أسيوط: الصغرى 11 والعظمى 28



سوهاج: الصغرى 11 والعظمى 29



قنا: الصغرى 12 والعظمى 30



الأقصر: الصغرى 13 والعظمى 32



أسوان: الصغرى 14 والعظمى 32



أبوسمبل: الصغرى 12 والعظمى 28



الوادى الجديد: الصغرى 09 والعظمى 30



شلاتين: الصغرى 18 والعظمى 30



أبو رماد: الصغرى 17 والعظمى 29



حلايب: الصغرى 20 والعظمى 26



رأس حدربة: الصغرى 19 والعظمى 25