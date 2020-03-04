مرتضى منصور يعلن نهاية أزمة مستحقات الزمالك

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على انتهاء أزمة مستحقات اللاعبين، التي أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة بعد الفوز على الترجي في لقاء الذهاب بالقاهرة ضمن مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن رئيس الزماك عن انتهاء بعد قيامه بدفع كافة المستحقات المتآخرة لجميع أفراد الجهاز الفني للفريق الأبيض.

وقال رئيس الزمالك خلال مطقع فيديو عبر قناتة علة موقع "يوتيوب":" الحمد لله جميع المستحقات المتآخرة للجهاز الفني والطبي والإداري للفريق الأول حصلوا عليها".

كما أعلن مرتضى منصور، حصول جميع لاعبي الفريق على مستحقاتهم المتآخرة، مطالبهم بعبور الترجي والتأهل للدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية.

ووجه مرتضى منصور الشكر للاعبي الفريق،على تحملهم بالفترة الأخيرة التأخر في صرف المستحقات بسبب الحجز على أرصدة النادي في البنوك".

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم الجمعة المقبل على ستاد رادس بتونس ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم الجمعة المقبلة، في المباراة التي تقام على ستاد رادس، ضمن إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.