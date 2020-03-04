وزير الأوقاف: من يموت دفاعًا عن كنيسة أو سياح فهو شهيد

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن من يموت دفاعًا عن الكنيسة كمن يموت دفاعًا عن المسجد، ومثله من يموت دفاعًا عن السياح فهو شهيد.





وأضافت "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، أن جماعات الإرهاب والتطرف أضرت بصورة الإسلام، لافتًا إلى أن صورة الإسلام كانت أفضل بكثير قبل ظهور هذه الجماعات.





وتابع وزير الأوقاف: "أصبح علينا أن نبذل جهودًا مضاعفة لتحسين هذه الصورة".