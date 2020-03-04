مفاجأة .. لاعب ريال مدريد المعار يرفض العودة

علق اللاعب النرويجي مارتين أوديجارد لاعب ريال مدريد المعار لصفوف فريق ريال سوسيداد على الأنباء المتداولة بشأن إمكانية قطع إعارته والعودة لصفوف النادي الملكي بداية من الموسم الجديد، بعد تألقه اللافت للأنظار مع الفريق الباسكي.

وقال "أوديجارد" في تصريحات صحفية: " سعيد للغاية مع ريال سوسيداد ولا أفكر في العودة لريال مدريد حاليًا، وخطتي الحالية الاستمرار مع سوسيداد لمدة عامين".

وأضاف: " بالتأكيد أتمني تأهل ريال سوسيداد لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، أمر جيد اللعب ضد أفضل الأندية في العالم بالبطولة الأوروبية، ولكن المنافسة بالدوري الإسباني ليست سهلة، وهناك فرق أخري تتنافس على المقاعد المؤهلة للبطولة أتليتكو مدريد وخيتافي وفالنسيا واشبيلية".

وتابع تصريحاته: " طموحاتي مع ريال سوسيداد حاليًا التتويج بكأس اسبانيا، والتأهل لدوري أبطال أوروبا".

ويحتل ريال سوسيداد المركز السادس بالدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، على بعد نقطتين فقط ومباراة أقل من خيتافي صاحب المركز الرابع.

كما أصبح سوسيداد قريبا من التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما تغلب على فريق ميرانديس 2-1 في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي، ويحتاج للفوز أو التعادل في الإياب للتأهل للمباراة النهائية والمنافسة على لقب البطولة