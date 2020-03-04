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عاجل.. مرتضى منصور يوجه رسالة قوية لرئيس الوزراء

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:42 ص
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مرتضى منصور
مرتضى منصور
هيثم موسى
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لجأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، للتدخل وإنهاء أزمة الحجز على أموال القلعة البيضاء، بسبب الأحكام التي حصل عليها ممدوح عباس رئيس النادي السابق للحصول على ديونه المستحقة.

وقال رئيس الزمالك خلال مقطع "فيديو" عبر قناته على موقع "يوتيوب":" أطالب رئيس الوزراء بالتدخل ضد ما يفعله ممدوح عباس، فهو لا يستحق الحصول على أي أموال، وذلك حسب ما أكده الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية".

ووصف رئيس الزمالك المتربصين بالنادي على حد قوله، كلعنة فيروس كورونا حيث قال:" ممدوح عباس وهاني العتالي وأحمد سليمان ومثلهم ألعن من كورونا على الزمالك".

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي يوم الجمعة المقبل على ستاد رادس بتونس ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.  

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