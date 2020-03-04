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بالأسماء.. إخلاء سبيل 91 متهما بـ"أحداث 20 سبتمبر"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:52 ص
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أرشيفية
أرشيفية
مـروة هيـكل 
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قررت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة إخلاء سبيل 91 متهما بينهم فتاة في القضية رقم 1413 لسنة 2019 والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث 20 سبتمبر".

والمتهمون المخلى سبيلهم هم كل من:

1- خالد عبد الصبور حسن أحمد 
2- صفوت محمود محرم إبراهيم
3- حسام محمد قاسم محمد عبد الله
4- شريف سعيد عبد الحميد طه
5- حمزة أحمد محمد عيسى
6- محمد على السيد أبو المعاطي
7- محمد جمال هيبة عبيد
8- محمد عوض أحمد عاشور
9- محمد إبراهيم علي إبراهيم الكردي
10- عمر أحمد أحمد صادق 
11- عمرو محمد على حسن
12- أحمد حسن سعد حسن
13- رمضان محمد إسماعيل عبد الله
14- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج
15- نبيل رجب صالح سيد
16- أحمد عبد الحميد مرسي محمد يوسف
17- حامد مختار محمد محمود
18- أحمد حامد إمام محمد
19- حمدي أبو العلا محمد جبر
20- أحمد محمد سليمان محمود
21- محمد عبد الباقي محمود عبد الباقي
22- محمود صابر محمد الحسيني حشيش
23- كامل مصطفى كامل عبد الله
24- أحمد طه يمني محمود أحمد
25- محمد عبد الفتاح على النجار
26- علاء محمد حسين إبراهيم
27- على أكرم شكري صالح
28- أيمن محمد علي محمد غنام
29- أحمد صلاح إبراهيم عبد الفتاح
30- محمود صلاح محمود عبد ربه
31- عبد الله محمد أحمد حسانين
32- عبد الله محمد نصر الدين طه
33- محمد مصطفى عبد الرحمن محمد
34- على عطية جمعة أحمد
35- شحاته محمود إسماعيل علي
36- محمود أحمد محمد أحمد
37- عطيه محمد إبراهيم موسي
38- عادل عبد المعز محمد حسن
39- شريف نجيب حسن عبد الله زيتون
40- أسامة أحمد على خليل
41- على زين محمد محمد الشافعي
42- محمد جمعة حامد أحمد
43- عبدالرحمن سلطان أحمد إبراهيم
44- قدري عادل السيد السيد
45- عوض عز الرجال محمد متولي
46- جميل فهيم جاد عبد المقصود
47- أسامة عاطف حسن علي أبو غريب
48- أيمن صابر فتحي عبد الوهاب
49- عصام محمد محمد مبروك سلامة
50- حمدي حسن أبو زيد أبو طالب
51- محمود خالد بكري عبد العزيز
52- إسلام محمد فؤاد يوسف الرويني
53- محمد محسن محمد علي حجازي
54- مصطفى أحمد فريد عبد الرحمن القراعي
55- محمد رزق عطا أبو المعاطي
56- طارق حسن مرسي رمضان
57- أبوبكر السيد حسن حسن الوبشي
58- متولي أحمد متولي نصر
59- كامل محمد صبحي محمد
60- محمد عبد السلام إسماعيل أحمد
61- محمد عبد العزيز محمد الجمل
62- محمد شعبان عبد العزيز الطويل
63- أحمد محمد محمد إبراهيم البهائي
64- عبده محمد الدسوقي عبده
65- عمر رضا عبد العال عبد الصالحين
66- محمد علي محمد أبو خضير
67- محمد محمد عطيه رزق
68- عمر صبري أنور محمد طه
69- العجمي فتوح العجمي العجمي.
70- فتحي عبد الله محمد قابيل
71- مصطفي محمود حامد سليم
72- مصطفى السيد حسن الشوربجي
73- السيد محمد السيد رمضان
74- حسام أحمد محمد جدو
75- عبد الرحمن مصطفى مختار عبد الهادي
76- محمود نصر محمود مصطفى
77- محسن محمود محمد حسانين
78- أحمد صفاء أحمد جنيدي
79- حمدي دسوقي يوسف دسوقي
80- رمضان محمد أحمد أبو الليل
81- مصطفى عبد القادر منصور صقر
82- سعد سيف النصر أحمد محمد
83- صالح محمد عبد السلام محمد
84- عبد الهادي محمد عبد الهادي القط
85- عبد الله فوزي الجابري علام
86- معاذ مصطفى عبد الحميد محروس
87- محمد علي السيد علي
88- عبد الرحمن جمال محمد عيد يوسف
89- أحمد محمد عبد الغفار فايز
90- محمود مبروك أحمد عامر
91- شيماء قاسم عبدالرحمن عبدالعاطي
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