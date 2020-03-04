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وزير الأوقاف: نظرة العالم لمصر تتغير بشكل جذري

الأربعاء 04/مارس/2020 - 07:48 ص
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وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن نظرة العالم لمصر تتغير بشكل جذري للأحسن في ظل سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، أن مصر استعادت وضعها، وبدأ تستعيد مكانتها بقوة وبسرعة كبيرة.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن بابا الفاتيكان وجميع الرموز الدينية في مؤتمر جنيف دعوا للاستفادة من مصر في تجربة التجديد وترسيخ دور المواطنة، لافتًا إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينجح في قضية نشر الوعي وحده، بل بتعاون كافة المؤسسات، وأن بناء الوعي ليس قضية جهة معينة أو وزارة معينة بل قضية دولة بالكامل.
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الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف مصر السيسي

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