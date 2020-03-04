مانشستر يونايتد يستعد لضم اللاعب الأعلى راتب في تاريخ البريميرليج

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في التعاقد مع لاعب منتخب إنجلترا، اللاعب جادون سانشو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل مانشستر يونايتد في سباق التعاقد مع اللاعب المطلوب أيضا في كل من تشيلسي وليفربول وباريس سان جيرمان.

وبحسب صحيفة "تيليجراف" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يستعد لتقديم عرض لضم سانشو، ليصبح اللاعب الأعلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتابعت الصحيفة، من المتوقع أن يتقاضى سانشو راتبًا أسبوعيًا يصل إلى 200 ألف جنيه إسترليني، في حاله إتمام التعاقد مع اللاعب.

وكانت هناك تقارير منذ أيام قد أكدت أن بوروسيا دورتموند لن يتخلى عن سانشو سانشو بأقل من 100 مليون إسترليني.

ويرغب أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في التعاقد مع اللاعب في ظل سعيه لبناء فريق قوي قادر على استعادة أمجاد الشياطين الحمر.